в вазе 8 конфет,что в 4 раза меньше,чем в коробке.сколько всего конфет в вазе и в коробке?
Математика
в вазе 8 конфет,что в 4 раза меньше,чем в коробке.сколько всего конфет в вазе и в коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*4=32(к.) - в коробке 32+8=40(к.)-всего
Гость:
1) 8*4 = 32 (конфеты) - столько конфет в коробке 2) 8 + 32 = 40(конфет) - всего кофет в вазе и в коробке Ответ: 40 конфет
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