в вазе 8 конфет,что в 4 раза меньше,чем в коробке.сколько всего конфет в вазе и в коробке?

Математика

в вазе 8 конфет,что в 4 раза меньше,чем в коробке.сколько всего конфет в вазе и в коробке?

Автор: Гость