За 600г масла и 1,2кг сыра,заплатили 231з.96к.Какова цена 1 кг сыра,если 1 кг масла стоит 74р.60к
Математика
За 600г масла и 1,2кг сыра,заплатили 231з.96к.Какова цена 1 кг сыра,если 1 кг масла стоит 74р.60к
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 74,6 х 0,6= 44,76 руб. стоит 600 грамм масла 2) 231,96- 44,76 = 187,2 руб стоит 1,2 кг сыра 3) 187,2 : 1,2 = 156 рублей стоит 1 кг сыра
Гость:
1) 74,6 х 0,6= 44,76 руб. стоит 600 грамм масла 2) 231,96- 44,76 = 187,2 руб стоит 1,2 кг сыра 3) 187,2 : 1,2 = 156 рублей стоит 1 киллограм сыра
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