ребро куба равно 11 см. Найди площадь поверхности куба и сумму длин всех сторон. Чему равен объём куба

Математика

ребро куба равно 11 см. Найди площадь поверхности куба и сумму длин всех сторон. Чему равен объём куба

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