ребро куба равно 11 см. Найди площадь поверхности куба и сумму длин всех сторон. Чему равен объём куба
Математика
ребро куба равно 11 см. Найди площадь поверхности куба и сумму длин всех сторон. Чему равен объём куба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S =2( 11*11 +11*11+11*11) = 726 кв.см - плоцадь поверхности куба V = 11*11*11 = 1331 куб.см - объём куба 11* 12 = 132 см - сумма длин всех сторон куба.
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