составить предложения с данными сочетаниями слов так чтобы получился текст ,в березовом лесу , у старого пня , под желтыми лесточками
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составить предложения с данными сочетаниями слов так чтобы получился текст ,в березовом лесу , у старого пня , под желтыми лесточками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашем берёзовом лесу есть поляна. Там, у старого пня мы часто отдыхаем. А весной, под жёлтыми листочками, там можно увидеть расцветающие подснежники.
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