что помогло Герде и Каю в чертогах снежной королевы?

Литература
что помогло Герде и Каю в чертогах снежной королевы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
слёзы Герды!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость:
Любовь и горячие слезы Герды.
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