Саша ходит в школу в брюках или джинсах,к ним одевает рубашку серого, голубого, зеленого цвета или в клетку, а в качестве сменной обуви берет туфли или кроссовки. а) Сколько дней Саша сможет выглядеть по-новому? б) Сколько дней...
Алгебра
Саша ходит в школу в брюках или джинсах,к ним одевает рубашку серого, голубого, зеленого цвета или в клетку, а в качестве сменной обуви берет туфли или кроссовки. а) Сколько дней Саша сможет выглядеть по-новому? б) Сколько дней при этом он будет ходить в кроссовках? в) Сколько дней он будет ходить в рубашке в клетку и джинсах? решить с помощью факториала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я не знаю как с помощью факториала,но а)16; б)8; в)2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
В двух ящиках было 17,7 кг ягод.после того как из первого ящика продалли 5,6 кг ягод,а из второго-9,3 кг ,во втором ящике ягод осталось в 3 раза ме...