в кубе АВСДА1В1С1Д1 найдите косинус угла между плоскостями ВА1С1 и ВА1Д1
Геометрия
в кубе АВСДА1В1С1Д1 найдите косинус угла между плоскостями ВА1С1 и ВА1Д1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол между двумя пересекающимися плоскостями равен углу между прямыми, по которым они пересекаются с любой плоскостью, перпендикулярной их линии пересечения. Поскольку в кубе грань А1В1С1D1 перпендикулярна грани АА1В1В, значит она перпендикулярна и прямой ВА1, лежащей в грани АА1В1В. Эта прямая - линия пересечения плоскостей ВА1С1 и ВА1D1. Линиями пересечения этих плоскостей и грани А1В1С1D1 являются прямые А1С1 и А1D1, а угол между ними равен 45°, так как А1С1 - диагональ грани куба. Поскольку Сos45°=√2/2, то ответ: косинус искомого угла равен √2/2.
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