сколько будет 3 км 5см - 6м 5дм, варианты: 1)299 355 см 2)29 355 см 3)299 400см 4)2355см
Математика
сколько будет 3 км 5см - 6м 5дм, варианты: 1)299 355 см 2)29 355 см 3)299 400см 4)2355см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3км=300000см,6м=600см,5дм=50см 300005см-650см=299355см ответ:299355см
Гость:
3 км 5см - 6м 5дм(переведем в см) 3км=300000см 6м=600см 5дм=50см 300005-650= 299355см. Ответ:1)
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