Составьте уравнения и решите их: 1)Какое число надо умножить на 42,чтобы получить разность чисел 500 и 38? 2)Какое число надо увеличить в 3 раза ,чтобы получить число,равное сумме чисел 135 и 450?
Математика
Составьте уравнения и решите их: 1)Какое число надо умножить на 42,чтобы получить разность чисел 500 и 38? 2)Какое число надо увеличить в 3 раза ,чтобы получить число,равное сумме чисел 135 и 450?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) X*42=500-38 X*42=462 x=11 2)X*3=135+450 X*3=585 X=195
Гость:
42x=500-38 42x= 462 x=462:42 x= 11 проверка 42*11=500-38 462=462 3х=135+450 3х= 585 х=585:3 х= 195 проверка 3*195=135+450 585=585
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