Составьте уравнения и решите их: 1)Какое число надо умножить на 42,чтобы получить разность чисел 500 и 38? 2)Какое число надо увеличить в 3 раза ,чтобы получить число,равное сумме чисел 135 и 450?

Математика

Составьте уравнения и решите их: 1)Какое число надо умножить на 42,чтобы получить разность чисел 500 и 38? 2)Какое число надо увеличить в 3 раза ,чтобы получить число,равное сумме чисел 135 и 450?

Автор: Гость