в стаде были коровы черной и красной масти. Бык имел черную масть. Все телята появившиеся в этом стаде, были черными. Определите рецессивную масть. Какое потомство будет у этих телят, когда они вырастут? спасибо!=))

Гость: Гость:

Простая задачка. Традиционно, черная масть доминирует над красной, но мы это с вами докажем. Итак, приступим: В стаде имеются быки и коровы черной и красной мастей. Нам надо определить какая из них рецессивная. Т.е. мы уже можем сказать, что один из генотипов наших потенциальных родителей - aa. В F1 все телята были черные, следовательно, черный цвет является доминантным, а красный - рецессивным. Полностью доминантное потомство в данном случае возможно только при скрещивании двух гомозигот по рецессивному и доминантному признакам соответственно: АА х аа Аа Аа Аа Аа Проследим, что мы получим в F2: Aa x Aa AA Aa Aa aa В F2 у нас родится 3 черных теленка, и 1 красный. Благодарю за внимание.