Пропустил тему, плохо понимаю Задача Мощность двигателя подъёмника 8 кВт. Какой массы груз он может поднять на высоту 15 м за 1 минуту . объясните поподробнее плиз
Физика
Пропустил тему, плохо понимаю Задача Мощность двигателя подъёмника 8 кВт. Какой массы груз он может поднять на высоту 15 м за 1 минуту . объясните поподробнее плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1мин=60с мощность: N=A/t A=Nt работа: A=FS Nt=FS F=Nt/S F=8000*60/15=32000Н F=gm m=F/g m=32000/10=3200кг
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