Пропустил тему, плохо понимаю Задача Мощность двигателя подъёмника 8 кВт. Какой массы груз он может поднять на высоту 15 м за 1 минуту . объясните поподробнее плиз

Физика

Пропустил тему, плохо понимаю Задача Мощность двигателя подъёмника 8 кВт. Какой массы груз он может поднять на высоту 15 м за 1 минуту . объясните поподробнее плиз

Автор: Гость