При каких положительных значениях c верно неравенство 5с меньше 5?

Алгебра
При каких положительных значениях c верно неравенство 5с меньше 5?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при с больше 0 или натуральное число :)
Гость:
поделим обе части неравенства на 5, получим c<1 Но по условию C>0, тогда общее решение будет 0
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