Какое предложение можно придумать со словом "честь"
География
Какое предложение можно придумать со словом "честь"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи)))) Бывают и сидни в честь. По хозяину и собаке честь. Без хлеба и ситник в честь. Честь чести и на слово верит. Что и честь, коли нечего есть? Пришла честь — сумей её снесть. Не в нашу честь, не нам и есть. Поели, попили, пора и честь знать. Была и честь, да не умел её снесть. Хлеб-соль есть, да не про вашу честь. Береги платье снову, а честь смолоду. Дай Бог тому честь, кто умеет её снесть
Гость:
Солдат прошёл мимо генерала,отдав ему честь.
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