Какое предложение можно придумать со словом "честь"

Гость: Гость:

Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи)))) Бывают и сидни в честь. По хозяину и собаке честь. Без хлеба и ситник в честь. Честь чести и на слово верит. Что и честь, коли нечего есть? Пришла честь — сумей её снесть. Не в нашу честь, не нам и есть. Поели, попили, пора и честь знать. Была и честь, да не умел её снесть. Хлеб-соль есть, да не про вашу честь. Береги платье снову, а честь смолоду. Дай Бог тому честь, кто умеет её снесть