Какие углы образует хорда АВ,равная радиусу окружности,с касательной в точке А?в ответах написано 30 градусов,но у меня не выходит.
Геометрия
Какие углы образует хорда АВ,равная радиусу окружности,с касательной в точке А?в ответах написано 30 градусов,но у меня не выходит.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертеж сделай правильный, и все сразу увидишь. 90+60=150 гр. 180-150=30 гр.
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