Какие углы образует хорда АВ,равная радиусу окружности,с касательной в точке А?в ответах написано 30 градусов,но у меня не выходит.

Геометрия

Какие углы образует хорда АВ,равная радиусу окружности,с касательной в точке А?в ответах написано 30 градусов,но у меня не выходит.

Автор: Гость