Какие углы образует хорда АВ,равная радиусу окружности,с касательной в точке А?в ответах написано 30 градусов,но у меня не выходит.

Геометрия
Какие углы образует хорда АВ,равная радиусу окружности,с касательной в точке А?в ответах написано 30 градусов,но у меня не выходит.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертеж сделай правильный, и все сразу увидишь. 90+60=150 гр. 180-150=30 гр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
катер плыл в первый день а ч, во второй день - на 2 ч больше, чем в первый день. сколько всего километров он проплыл, если скорость его движения на...
Ответить
Геометрия
В прямоугольной трапеции ABCD с основанием AD и BC угол А = углу В= 90 градусов, угол АСD= 90 градусов ВС = 4 см. АD= 16 cм
Ответить
Русский язык
как проверить правописание слова завертелся букву е во втором слоге
Ответить
Русский язык
разобрать предложение по составу Январь-месяц молчаливых снегов.
Ответить
Физика
Основная единица силы трения покоя в СИ имеет наименование: а)кг*мм/с (в квадрате) б)кг*м/с(в квадрате) в)г*см/с(в квадрате) г)г*м/с(в квадрате)
Ответить