катер плыл в первый день а ч, во второй день - на 2 ч больше, чем в первый день. сколько всего километров он проплыл, если скорость его движения на всём пути была v км/ч?

Математика

катер плыл в первый день а ч, во второй день - на 2 ч больше, чем в первый день. сколько всего километров он проплыл, если скорость его движения на всём пути была v км/ч?

Автор: Гость