катер плыл в первый день а ч, во второй день - на 2 ч больше, чем в первый день. сколько всего километров он проплыл, если скорость его движения на всём пути была v км/ч?
Математика
катер плыл в первый день а ч, во второй день - на 2 ч больше, чем в первый день. сколько всего километров он проплыл, если скорость его движения на всём пути была v км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а+2- во второй день (а+(а+2))*v
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