как проверить правописание слова завертелся букву е во втором слоге
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как проверить правописание слова завертелся букву е во втором слоге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завертелся - завЕртится, вЕртится
Гость:
В слове завертелся букву Е проверить можно - вЕртятся, завЕртится, провЕртится.
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