Хлор применяется для уничтожения грызунов. С этой целью его выпускают через шланг в их норы. Какие два свойства хлора делают возможным его применение в данном направлении?

Химия

Хлор применяется для уничтожения грызунов. С этой целью его выпускают через шланг в их норы. Какие два свойства хлора делают возможным его применение в данном направлении?

Автор: Гость