Хлор применяется для уничтожения грызунов. С этой целью его выпускают через шланг в их норы. Какие два свойства хлора делают возможным его применение в данном направлении?
Химия
Хлор применяется для уничтожения грызунов. С этой целью его выпускают через шланг в их норы. Какие два свойства хлора делают возможным его применение в данном направлении?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Хлор является ядовитым веществом для живых организмов; 2. Хлор тяжелее воздуха и он будет выталкивать воздух из норы грызунов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
разбор под номером 4))))))))Скоро зазеленеют степи ,рощ и леса. разбор под номером 3)))Солнце золотило горы3. разбор под номером 3))))))Уж голубеют...
Геометрия
Прямоугольный треугольник АВС разделен высотой CD, проведенной к гипотенузе, на два треугольника - BCD и ACD. Радиусы окружностей, вписанных в эти ...
Химия
Для демонстрации генетической связи между соединениями неметаллов учитель использовал простое вещество X – порошок красного цвета, без металлическо...
Экономика