приведите пример жизненной ситуации для описания которой уместно использовать цикл повторить n раз
Экономика
приведите пример жизненной ситуации для описания которой уместно использовать цикл повторить n раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
режим дня трудоголика проснулся- позавтракал- на работу-домой-поужинал и спать повторить nраз до самой смерти
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