Скласти текст- розповiдь на тему " бережiть лiс ",використовуючи поданнi слова i словосполучення: смiття,сухе гiлля,розпалювати вогнище,дбайливi господарi,зривати квiти.
Қазақ тiлi
Скласти текст- розповiдь на тему " бережiть лiс ",використовуючи поданнi слова i словосполучення: смiття,сухе гiлля,розпалювати вогнище,дбайливi господарi,зривати квiти.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потрібно охороняти ліси і усю природу.Природа -це поля,луки,ліси,річки, тварини,птахи.Ліс дае нам богатства і ми повинні зберегти всю красу. Не требо шкодити деревам, залишати після себе сміття,разпалювати вогнеще в заповідниках,Зривати квіти які занесени в червону книгу. Коли ми будемо дбати про ліси і природу то вона нам віддячить щедрістю.Давайте будемо дбайливими господарі,і відповідальними своеї природи.
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