1)Приведите подобные слагаемые 3а - 12в - 8а - в 2)   Равенство 11ав + * = - ав будет верным при   1) * = - 10 ав   2) * = 10 ав   3) * = - 12 ав   4) * = 12 ав  

Алгебра
1)Приведите подобные слагаемые 3а - 12в - 8а - в 2)   Равенство 11ав + * = - ав будет верным при   1) * = - 10 ав   2) * = 10 ав   3) * = - 12 ав   4) * = 12 ав  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3а - 8а - 12в - в = -5а - 13в   2) 11ав + ( -12ав) = -ав
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в треугольник вписана окружность так,что три из шести получившихся отрезков касательных равны 3 см,4см,5см. Определите вид треугольника
Ответить
Математика
пруд в зоопарке имеет форму прямоугольника длина которого 25 метров а ширина на 8 метров меньше какова длина окружающего его прямоугольного забора ...
Ответить
Биология
длина окружности 12П см. Тогда радиус этой окружности будет равен..
Ответить
Русский язык
Составьте 4-6 предложений с косвенной речью)
Ответить
Математика
Маршрут второго дня похода составил 48 км,Это 6/7 пути,пройденного туристами в первый день.За третий день им нужно преодолеть 3/4 расстояния ,пройд...
Ответить