1)Приведите подобные слагаемые 3а - 12в - 8а - в 2) Равенство 11ав + * = - ав будет верным при 1) * = - 10 ав 2) * = 10 ав 3) * = - 12 ав 4) * = 12 ав
Алгебра
1)Приведите подобные слагаемые 3а - 12в - 8а - в 2) Равенство 11ав + * = - ав будет верным при 1) * = - 10 ав 2) * = 10 ав 3) * = - 12 ав 4) * = 12 ав
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3а - 8а - 12в - в = -5а - 13в 2) 11ав + ( -12ав) = -ав
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