Маршрут второго дня похода составил 48 км,Это 6/7 пути,пройденного туристами в первый день.За третий день им нужно преодолеть 3/4 расстояния ,пройденного за 2 дня.Сколько км прошли туристы за три дня?

Математика
Маршрут второго дня похода составил 48 км,Это 6/7 пути,пройденного туристами в первый день.За третий день им нужно преодолеть 3/4 расстояния ,пройденного за 2 дня.Сколько км прошли туристы за три дня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)прошли в первый день 48 :6*7=56 км 2) прошли за первый и второй вместе 56+48= 104 км 3)прошли за третий день 104:4*3= 78 км 4)прошли за все три дня 104+78= 182 км
Гость:
1) 48 :6 х 7= 56 км в 1 день 2) 56 + 48 = 104 км в 1 и 2 день 3) 104 : 4 х 3 = 78 км за 3 день 4) 104 + 78 = 182 км прошли за три дня.
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