На берегу реки стоит крестьянин с лодкой,а рядом с ним-волк,коза и капуста.Крестьянин должен переправиться сам и перевезти волка,козу и капусту на другой берег.Однако в лодку кроме крестьянина помещается либо только волк,либо...
Экономика
На берегу реки стоит крестьянин с лодкой,а рядом с ним-волк,коза и капуста.Крестьянин должен переправиться сам и перевезти волка,козу и капусту на другой берег.Однако в лодку кроме крестьянина помещается либо только волк,либо только коза,либо только капуста.Оставлять волка с козой,лтбо козу с капустой без присмотра нельзя-волк может съесть козу,а коза капусту.Как должен вести себя крестьянин? Оформите план переправы любым известным вам способом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
перевозим сначала козу потом капусту и овцу перевозим назад к волку берём волка потом в онце перевозим козу
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