На берегу реки стоит крестьянин с лодкой,а рядом с ним-волк,коза и капуста.Крестьянин должен переправиться сам и перевезти волка,козу и капусту на другой берег.Однако в лодку кроме крестьянина помещается либо только волк,либо...

Экономика

На берегу реки стоит крестьянин с лодкой,а рядом с ним-волк,коза и капуста.Крестьянин должен переправиться сам и перевезти волка,козу и капусту на другой берег.Однако в лодку кроме крестьянина помещается либо только волк,либо только коза,либо только капуста.Оставлять волка с козой,лтбо козу с капустой без присмотра нельзя-волк может съесть козу,а коза капусту.Как должен вести себя крестьянин? Оформите план переправы любым известным вам способом.

Автор: Гость