Для определения периода решетки на нее направили световой пучок через красный светофильтр, пропускающий лучи с длиной волны 0,76 мкм. каков период решетки, если на экране, отстоящем от решетки на 1 м, расстояние между спектрами...
Физика
Для определения периода решетки на нее направили световой пучок через красный светофильтр, пропускающий лучи с длиной волны 0,76 мкм. каков период решетки, если на экране, отстоящем от решетки на 1 м, расстояние между спектрами первого порядка равно 15,2см ?
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Дано: Треугольник АВС, точка D на стороне ВС, точка Е на стороне АС, точка О- в пересечении ВЕ и АD ВD=DC, AE:CE= 1:3, площадьDOEC=9 Найти площадь АВС
Геометрия
Точки А и В делят окружность с центром О на дуги АМВ и АСВ, тк что дуга АСВ на 60 градусов меньше дуги АМВ, АМ-диаметр окружности. Найти углы АМВ А...
Физика
Найти угол падения луча на поверхность стекла, если угол между преломленным и отраженным лучом равен 120градусов . Показатель преломления стекла 1,...