Точки А и В делят окружность с центром О на дуги АМВ и АСВ, тк что дуга АСВ на 60 градусов меньше дуги АМВ, АМ-диаметр окружности.Найти углы АМВ АВМ АСВ

Геометрия
Точки А и В делят окружность с центром О на дуги АМВ и АСВ, тк что дуга АСВ на 60 градусов меньше дуги АМВ, АМ-диаметр окружности.Найти углы АМВ АВМ АСВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол MOB 30 градусов угол АМВ 75 градусов угол ABM 90 градусов  А вот для вычисления угла АСВ данных недостаточно - неясно, где точка С...  
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