Точки А и В делят окружность с центром О на дуги АМВ и АСВ, тк что дуга АСВ на 60 градусов меньше дуги АМВ, АМ-диаметр окружности.Найти углы АМВ АВМ АСВ

Геометрия

Точки А и В делят окружность с центром О на дуги АМВ и АСВ, тк что дуга АСВ на 60 градусов меньше дуги АМВ, АМ-диаметр окружности.Найти углы АМВ АВМ АСВ

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