За 5ч плиточник укладывает 20 квадратных метров кафельной плитки, каждый час поровну. Сколько часов ему потребуется, чтобы уложить 45 квадратных метров плитки, если за час он будет укладывать на 1 квадратный метр плитки больше?
Математика
За 5ч плиточник укладывает 20 квадратных метров кафельной плитки, каждый час поровну. Сколько часов ему потребуется, чтобы уложить 45 квадратных метров плитки, если за час он будет укладывать на 1 квадратный метр плитки больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
находим работу за час 20/5=4м будет выкладывать 4+1=5 м за час 45/5=9 ч
Гость:
1)20:5=4кв.м-за 1 час. 2)4+1=5кв.м-будет класть за 1 час. 3)45:5=9часов-потребуется. ОТВЕТ: 9 часов.
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