Где была запасена энергия, потраченная: 1)На разведение огня___________________________________________________. 2)На горение костра_________________________________________________.
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Где была запасена энергия, потраченная: 1)На разведение огня___________________________________________________. 2)На горение костра_________________________________________________.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. На разведение огня идёт энергия трения 2. На горение была потрачена энергия, запасённая деревьями в процессе их жизни.
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