длина стороны одного квадрата 8 см а другого в 3 раза больше . во сколько раз площадь второго квадрата больше чем площадь первого?
Математика
длина стороны одного квадрата 8 см а другого в 3 раза больше . во сколько раз площадь второго квадрата больше чем площадь первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если длина стороны одного квадрата - 8 см, а второго - в 3 раза больше, то длина стороны второго 8*3=24 Площадь первого квадрата: 8*8=64 см Площадь второго квадрата: 24*24=576 Отношение пощадей: 576/64=9 Ответ: больше в 9 раз
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