длина стороны одного квадрата 8 см а другого в 3 раза больше . во сколько раз площадь второго квадрата больше чем площадь первого?

Математика

длина стороны одного квадрата 8 см а другого в 3 раза больше . во сколько раз площадь второго квадрата больше чем площадь первого?

Автор: Гость