запишите число 3,6*10 в минус пятой степени в виде десятичной дроби
Алгебра
запишите число 3,6*10 в минус пятой степени в виде десятичной дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,000036
Гость:
36 в числители 10 в шестой положительной степени в знаменатели а в виде десятичной 0,000036
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