Из города А в город В, расстояние между которыми 205 км,выехал автобус.Через 15 минут навстречу ему из В в А выехал мотоциклист и через 1 час после выезда встретил автобус.С какой скоростью ехал автобус,если известно,что она бы...

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Из города А в город В, расстояние между которыми 205 км,выехал автобус.Через 15 минут навстречу ему из В в А выехал мотоциклист и через 1 час после выезда встретил автобус.С какой скоростью ехал автобус,если известно,что она была на 20 км/ч больше скорости мотоциклиста?

Автор: Гость