Из города А в город В, расстояние между которыми 205 км,выехал автобус.Через 15 минут навстречу ему из В в А выехал мотоциклист и через 1 час после выезда встретил автобус.С какой скоростью ехал автобус,если известно,что она бы...

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Из города А в город В, расстояние между которыми 205 км,выехал автобус.Через 15 минут навстречу ему из В в А выехал мотоциклист и через 1 час после выезда встретил автобус.С какой скоростью ехал автобус,если известно,что она была на 20 км/ч больше скорости мотоциклиста?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - скорость мотоцикла. х +20 - скорость автобуса. До встречи автобус был в пути 1час 15 минут = 1,25 часа, значит, проехал 1,25(х+20) км. До встречи мотоциклист был в пути ровно час, значит проехал х км. По условию, расстояние между городами 205 км, тогда: 1,25(х+20) + х = 205 2,25х = 180 х = 80 (км/ч) - скорость мотоцикла 100 км/ч - скорость автобуса 
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