Участок земли прямоугольной формы,ширина которого 0,35 км,а длина в 1,4 раза больше ,чем ширина,засеяли 41,16 ц риса.Сколько килограммов риса засеяли на одном гектаре пахотной земли(1км в квадр.-100га)

Математика

Участок земли прямоугольной формы,ширина которого 0,35 км,а длина в 1,4 раза больше ,чем ширина,засеяли 41,16 ц риса.Сколько килограммов риса засеяли на одном гектаре пахотной земли(1км в квадр.-100га)

Автор: Гость