Участок земли прямоугольной формы,ширина которого 0,35 км,а длина в 1,4 раза больше ,чем ширина,засеяли 41,16 ц риса.Сколько килограммов риса засеяли на одном гектаре пахотной земли(1км в квадр.-100га)
Математика
Участок земли прямоугольной формы,ширина которого 0,35 км,а длина в 1,4 раза больше ,чем ширина,засеяли 41,16 ц риса.Сколько килограммов риса засеяли на одном гектаре пахотной земли(1км в квадр.-100га)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.35*1.4=0.49км длина участка 0.35*0.49=0.1715км^2 площадь участка 41.16ц/0,1715 км^2=240 ц/км^2 так в центнере содержится 100 кг а в км^2 100 га то на одном гектаре засеивается 240 кг риса
Гость:
41.16ц=4116кг. 1)0.35*1.4=0.49км-длина участка. 2)0.35*0.49=0.1715кв.км(17.15га)-площадь участка. 3)4116:17.15=240кг риса-засеяли на одном га.
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