В треугольнике один из углов равен 75градусов, а другой -80 градусов. Чему равен третий угол этого треугольника?

Математика

В треугольнике один из углов равен 75градусов, а другой -80 градусов. Чему равен третий угол этого треугольника?

Автор: Гость