В треугольнике один из углов равен 75градусов, а другой -80 градусов. Чему равен третий угол этого треугольника?

Математика
В треугольнике один из углов равен 75градусов, а другой -80 градусов. Чему равен третий угол этого треугольника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75+80=155градусов 180градусов-155гр.=25гр.(т.к. сумма углов треугольника равна 180 гр.)
Гость:
1. Сумма углов треугольника ВСЕГДА равна 180 гр   Один - 75, другой 80, всего 75+80 = 155 гр - сумма двух углов.   2. 180 - 155 = 25 гр - третий угол тр-ка.   Ответ : искомый угол равен 25 градусам.   Удачи!
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