Решите уравнение:5х-3+2х+5=-3 2 3
Алгебра
Решите уравнение:5х-3+2х+5=-3 2 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х-3+2х+5=-3 7х=1 х=1/7
Гость:
5х-3+2х+5=-3 5х+2х=-3-3+5 7х=-1 х=7:(-1) х=-7 я думаю так решается
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