путешественник проехал 3 ч на поезде и 3 ч на автобусе 360 км.найди скорость автобуса если она втрое меньше скорости поезда/

Математика

путешественник проехал 3 ч на поезде и 3 ч на автобусе 360 км.найди скорость автобуса если она втрое меньше скорости поезда/

Автор: Гость