путешественник проехал 3 ч на поезде и 3 ч на автобусе 360 км.найди скорость автобуса если она втрое меньше скорости поезда/

Математика
путешественник проехал 3 ч на поезде и 3 ч на автобусе 360 км.найди скорость автобуса если она втрое меньше скорости поезда/
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+3=6(ч) -всего 360:6=60(км/ч)-скорость поезда 60 умножить на 3=180( км/ч)- скорость автобуса
Гость:
пусть хкм/ч-скорость автобуса, тогда скорость поезда3хкм/ч  путь на автобусе будет 3Хкм ,а на поезде 3*3Хкм  3Х+9Х=360 12Х=360 Х=30км/ч- скорость автобуса   
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