сочинение о случае из жизни на тему маленькое путешествие

Гость: Гость:

Однажды мы с папой решили поехать в поход. мы собрали вещи и отправились в лес. Когда мы приехали туда , то увидели замечательную поляну. Здесь полевые цветы распустили бутаны заставляя жмурится от буйства красок , над ними летали деловитые шмели и прекрасные бабочки. Я решил пойти осмотреться , пройдя метров 10 я увидел самое что не наесть чудо . Это был небольшой водлпад . Он сверкал в лучах солнца , камешки на дне заставляли его пречудливо изгибаться, а над ним сверкала маленькая, но очень яркая радуга. Когда я пришёл всебя от изумления я побежал к отцу и рассказал ему . Он сказал что это самое настоящее чудо природы. Вот так мы совершили маленькое путешествие .