8x во-второй степени+(4,5-х во-второй степени)-(5,4х во-воторой степени-1) пешите пожалуйста
Алгебра
8x во-второй степени+(4,5-х во-второй степени)-(5,4х во-воторой степени-1) пешите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не могу понять где скобки ставятся почему у тебя 4,5х во второй степени стоит в скобках
Гость:
(8*x)^2 + (4,5-x)^2 - ((5,4*x)^2 - 1) (8*x)^2 + 20,25 - 9*x + x^2 - 29,16*x +1 65*x^2 - 29,16*x + 21,25 Вот что получилось, если я правильно понял условие
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