Запиши самое большое пятизначное число заканчивающееся цифрой 5. Запиши самое маленькое пятизначное число, заканчивающееся цифрой 5.
Математика
Запиши самое большое пятизначное число заканчивающееся цифрой 5. Запиши самое маленькое пятизначное число, заканчивающееся цифрой 5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
99995 самое большое и 10005 маленькое!
Гость:
99995-большое 10005-маленькое
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