разобрать по составу слово подснежник
Русский язык
разобрать по составу слово подснежник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
приставка ПОД корень СНЕЖ суффиксы Н и ИК нулевое окончание
Гость:
приставка - под корень - снеж суффикс - ник окончание - нулевое
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