Что значит Герой "Чудик" ?
Литература
Что значит Герой "Чудик" ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чудик-человек,живущий просто,естественно,не делая другим зла,он стремится создать праздник для окрущающи.чудик изображает жизненное противоречие: за "странностью" героя скрывается доброта и искренность.
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