Купили 0,8 кг колбасы и 0, 3 кг сыра. За всю покупку заплатили 3, 28 тыс. рублей. Известно, что 1 кг колбасы дешевле 1 кг сыра на 0,3 тыс. рублей. Сколько стоит 1 кг сыра?
Математика
Купили 0,8 кг колбасы и 0, 3 кг сыра. За всю покупку заплатили 3, 28 тыс. рублей. Известно, что 1 кг колбасы дешевле 1 кг сыра на 0,3 тыс. рублей. Сколько стоит 1 кг сыра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- цена 1 кгколбасы х+0,3-цена 1 кг сыра 0,8х+0,3*(х+0,3) =3,28 0,8х+0,3х+ 0,09=3,28 0,8х+0,3х=3,28-0,09 1,1х= 3,19 х=3,19/1,1 х= 2,9 2,9р- стоит колбаса 2,9+0,3=3,2р- стоит сыр
Гость:
Пусть 1 кг колбасы стоит х тыс. рублей, тогда 1 кг сыра (х+0,3) тыс. руб. Всего заплатили 3,28 тыс. рублей. Составим уравнение. 0,8х+0,3(х+0,3)=3,28 0,8х+0,3х+0,09=3,28 1,1х+0,09=3,28 х=3,19:1,1 х=2,9 2,9 (руб.) - 1 кг колбасы. 2,9+0,3=3,2 (руб.) - 1 кг сыра. Ответ: 3,2 тыс. рублей.
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