В магазин прислали 3 коробки с бананами. В первой коробке было 40 бананов, во второй 71. Вторая коробка оказалась на 620 руб. дороже первой. Сколько стоит 1 банан? Сколько стоят обе коробки?

Математика

В магазин прислали 3 коробки с бананами. В первой коробке было 40 бананов, во второй 71. Вторая коробка оказалась на 620 руб. дороже первой. Сколько стоит 1 банан? Сколько стоят обе коробки?

Автор: Гость