В магазин прислали 3 коробки с бананами. В первой коробке было 40 бананов, во второй 71. Вторая коробка оказалась на 620 руб. дороже первой. Сколько стоит 1 банан? Сколько стоят обе коробки?
Математика
В магазин прислали 3 коробки с бананами. В первой коробке было 40 бананов, во второй 71. Вторая коробка оказалась на 620 руб. дороже первой. Сколько стоит 1 банан? Сколько стоят обе коробки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
71-40=31б- на столько больше во второй коробке 620/31=20руб- стоит 1 банан 40+71=111б- в двух коробках 111*20= 2220руб- стоят две коробки
Гость:
х-стоимость банана 71х-40х=620 31х=620 х=20 итак,один банан стоит 20рублей,тогда две коробки стоят 40*20+71*20=800+1420=2220 рублей ответ 20рублей. 2220 рублей
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