определите спряжения глаголов учат лечат кормят молотят пилят чертят вырезают клеят лепят красят
Русский язык
определите спряжения глаголов учат лечат кормят молотят пилят чертят вырезают клеят лепят красят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
учат - ставим в инфинитив - учить - окончание -ить, по нему определяем что 2 спряжения лечат - ставим в инфинитив - лечить - окончание -ить, по нему определяем 2 спряжение кормят - ставим в инфинитив - кормить - окончание -ить - по нему определяем 2 спряжение молотят - ставим в инфинитив - молотить - окончание -ить, по нему определяем 2 спряжение пилят - ставим в инфинитив - пилить - окончание -ить, по нему определяем 2 спряжение чертят - ставим в инфинитив - черить - окончание -ить, по нему опрделяем 2 спряжение вырезают - ставим в инфинитив - вырезать, окончание -ать, по нему определяем 1 спряжение клеят, лепят, красят - ставим в инфинитив - клеить, лепить, красить - везде окончание -ить, следовательно 2 спряжение Итог: везде 2 спряжение, кроме вырезают
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