определите спряжения глаголов учат лечат кормят молотят пилят чертят вырезают  клеят лепят красят

Гость: Гость:

учат - ставим в инфинитив - учить - окончание -ить, по нему определяем что 2 спряжения лечат - ставим в инфинитив - лечить - окончание -ить, по нему определяем 2 спряжение кормят - ставим в инфинитив - кормить - окончание -ить - по нему определяем 2 спряжение молотят - ставим в инфинитив - молотить - окончание -ить, по нему определяем 2 спряжение пилят - ставим в инфинитив - пилить - окончание -ить, по нему определяем 2 спряжение чертят - ставим в инфинитив - черить - окончание -ить, по нему опрделяем 2 спряжение вырезают - ставим в инфинитив - вырезать, окончание -ать, по нему определяем 1 спряжение клеят, лепят, красят - ставим в инфинитив - клеить, лепить, красить - везде окончание -ить, следовательно 2 спряжение Итог: везде 2 спряжение, кроме вырезают