9-2(3-4х)=-2х+1 решить уровнение
Математика
9-2(3-4х)=-2х+1 решить уровнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9-2(3-4х)=-2х+1 9-6+8x=-2x+1 8x+2x=1+6-9 10x=-2 x=-2/10 x=-1/5 x=-0.2
Гость:
9-2(3-4х)=-2х+1 9-6+8х=-2х+1 8х+2х=1+6-9 10х=-2 х=-2/10 х= -0,2
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