Знайдіть суму всіх від*ємних членів арифметичної прогресії: -6,2; -5,9; -5,6.........
Алгебра
Знайдіть суму всіх від*ємних членів арифметичної прогресії: -6,2; -5,9; -5,6.........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как d=0,3 то S(сумма 7)= -37.1
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