Нужно получить BaCO3 из Ba(HCO3)2 двумя способами. Один: Ba(HCO3)+Ba(OH)2. Помогите со вторым пожалуйста.

Химия

Нужно получить BaCO3 из Ba(HCO3)2 двумя способами. Один: Ba(HCO3)+Ba(OH)2. Помогите со вторым пожалуйста.

Автор: Гость