Нужно получить BaCO3 из Ba(HCO3)2 двумя способами. Один: Ba(HCO3)+Ba(OH)2. Помогите со вторым пожалуйста.
Химия
Нужно получить BaCO3 из Ba(HCO3)2 двумя способами. Один: Ba(HCO3)+Ba(OH)2. Помогите со вторым пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ba(HCO3)2=BaCO3+CO2+H2O
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