В треугольнике ABC угол C равен 166, ADи BE биссектрисы, пересекающиеся в точке O. Найдите угол AOB. Ответ дайте в градусах

Гость: Гость:

Дано: треугольник АВС биссектриса AD биссектриса ВЕ Найти: угол АОВ По теореме о сумме углов треугольника, знаем, что уг.С+уг.В+уг.А=180 градусов. Тогда уг.А+уг.В=180градусов-уг.С=180-166=14градусов. Теперь рассмотрим треугольник АОВ. По теореме о сумме углов треугольника уг.АОВ=180градусов - (уг.А+уг.В)=180-14=166градусов. Ответ: 166 градусов