ПОЖАЛУЙСТА РЕБЯТ.Какой объем водорода может быть получен при растворении в воде 1,4 грамма кальция??????

Гость: Гость:

Пишешь уравнение реакции: Ca+2H2O=Ca(OH)2+H2 Находишь количество кальция: n(Ca)=m/M=1,4/40=0,035 моль Составляешь пропорцию. над кальцием в уравнении реакции пишешь 0,035 моль, внизу 1; под водородом пишешь 1 а сверху - x. получается пропорция: 0,035моль/1=x/1 x=0,035 моль n(H2)=0,035 моль Теперь находишь обйем водорода, умножая его количество на Vm=22,4 л. V(H2)=0,784 л