черты личности юного композитора новатора Сергея Сергеевича Прокофьева
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черты личности юного композитора новатора Сергея Сергеевича Прокофьева
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Гость:
Самостоятельнсть, любопытство, упрямство, самолюбие, оригинальность во всем, потребность творить музыку, любовь к шахматам и ко всякого рода задачкам на цифры и на составление расписаний поездов. Проказливость.
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