MN и NK - отрезки касательных, проведённых к окружности с центром О, угол MNK=90 град. Найдите радиус окружности, если ОN=2 корень из 2 см.
Геометрия
MN и NK - отрезки касательных, проведённых к окружности с центром О, угол MNK=90 град. Найдите радиус окружности, если ОN=2 корень из 2 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол ОNM и NOM=45* отсюда по теореме пифагора r=корень из двух/Вроде как-то так)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Задача. Железо массой 2,8 грамма прореагировало с хлором .Полученный хлорид железа растворили в 200 граммах воды.Рассчитайте массовую долю соли в п...
Українська література
В какое время территория вашей местности вошла в состав России? Какие субэтносы проживают на ней? (Допустим если брать Москву)