MN и NK - отрезки касательных, проведённых к окружности с центром О, угол MNK=90 град. Найдите радиус окружности, если ОN=2 корень из 2 см.

Геометрия
MN и NK - отрезки касательных, проведённых к окружности с центром О, угол MNK=90 град. Найдите радиус окружности, если ОN=2 корень из 2 см.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол ОNM и NOM=45* отсюда по теореме  пифагора r=корень из двух/Вроде как-то так)
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