Обчислити значення виразу 5 т - 3,4 ц - 20 кг
Математика
Обчислити значення виразу 5 т - 3,4 ц - 20 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5т=5000кг 3,4ц=340кг 5000-340-20= 4640кг=4т6ц40кг
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