На 8 одинаковых платьев израсходовали 24 м ткани. Сколько блузок можно сшить из 36 м такой же ткани, если на 1 блузку ткани расходуют на 1 м меньше, чем на 1 платье?

Математика

На 8 одинаковых платьев израсходовали 24 м ткани. Сколько блузок можно сшить из 36 м такой же ткани, если на 1 блузку ткани расходуют на 1 м меньше, чем на 1 платье?

Автор: Гость