На 8 одинаковых платьев израсходовали 24 м ткани. Сколько блузок можно сшить из 36 м такой же ткани, если на 1 блузку ткани расходуют на 1 м меньше, чем на 1 платье?
Математика
На 8 одинаковых платьев израсходовали 24 м ткани. Сколько блузок можно сшить из 36 м такой же ткани, если на 1 блузку ткани расходуют на 1 м меньше, чем на 1 платье?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24:8=3М- на 1 платье 2)3-1=2М- на 1 блузку 3)36:2=18шт- ответ, кол-во блузок из 36 М ткани.
Гость:
1)24:8=3 (м) на одно платье. 2)3-1=2 (м) на блузку. 3)36:2=18-блузолк Ответ: 18 блузок
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